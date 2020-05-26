«Вы — чудо»: Елка в пенюаре «кинула» в фанатов «зарядом» на любопытное лето
Певица всегда вызывает яркие и искренние эмоции у своих поклонников.
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Фото, видео: Instagram @elkasinger
Российская и украинская певица Елизавета Иванцив, известная под псевдонимом Елка, предстала перед фанатами в уютном домашнем образе. Она выложила серию снимков в своем профиле в Instagram, где позирует на диване в шелковом пеньюаре. Певица демонстрирует различные эмоции на камеру: улыбается, шлет воздушный поцелуй, даже делает губки «пю», которые присущи инста-красоткам.
Этим постом Елка решила передать заряд положительных эмоций своим подписчикам на неделю вперед и на незабываемое лето.
«Лови заряд на кайфовый понедельник, на интересную неделю, на любопытное лето и на небанальную жизнь», — написала певица.
Фанаты всегда отмечают позитив и естественность Елки, а также ее непосредственность, несмотря на возраст. Певица вызывает яркие и искренние эмоции у своих поклонников.
В комментариях к снимкам подписчики засыпали Елку комплиментами и отметили ее красоту.
«Какая шикарная, спасибо, что ты существуешь Елочка/Лиза»;
«Офигенно крутая, красотка»;
«Хорошенькая, милая, светлая Елочка»;
«Безусловно ты самый красивый кумир, обожаю»;
«Вы — чудо», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Елка рассказала о своей первой работе.
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