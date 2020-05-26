Российская и украинская певица Елизавета Иванцив, известная под псевдонимом Елка, предстала перед фанатами в уютном домашнем образе. Она выложила серию снимков в своем профиле в Instagram, где позирует на диване в шелковом пеньюаре. Певица демонстрирует различные эмоции на камеру: улыбается, шлет воздушный поцелуй, даже делает губки «пю», которые присущи инста-красоткам.

Этим постом Елка решила передать заряд положительных эмоций своим подписчикам на неделю вперед и на незабываемое лето.

«Лови заряд на кайфовый понедельник, на интересную неделю, на любопытное лето и на небанальную жизнь», — написала певица.

Instagram @elkasinger

Фанаты всегда отмечают позитив и естественность Елки, а также ее непосредственность, несмотря на возраст. Певица вызывает яркие и искренние эмоции у своих поклонников.

В комментариях к снимкам подписчики засыпали Елку комплиментами и отметили ее красоту.

«Какая шикарная, спасибо, что ты существуешь Елочка/Лиза»;

«Офигенно крутая, красотка»;

«Хорошенькая, милая, светлая Елочка»;

«Безусловно ты самый красивый кумир, обожаю»;

«Вы — чудо», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Елка рассказала о своей первой работе.