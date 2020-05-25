Видео нежного танца мужчины с крокодилом в водоеме

Где проводилась съемка, остается загадкой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Huwiler

Некий отважный мужчина не просто не испугался подплывшего к нему крокодила, но и станцевал с ним. На кадрах, разлетевшихся по соцсетям, рептилия средних размеров приближается к смельчаку, который нежно его обнимает, и начинает медленно с ним кружить в танце.

Где была сделана съемка, остается неизвестным.

Впрочем, некоторые посмотревшие видео усомнились — а настоящий ли это крокодил? Они отметили, что хищник уж больно пассивно себя ведет, а его голова неестественно болтается.

Однако другие пользователи не стали вникать, хищник это или его резиновое подобие, и добавили, что такому мужчине не страшны никакие трудности на свете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Московском зоопарке умер «крокодил Гитлера».

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