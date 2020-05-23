В Московском зоопарке скончался один из долгожителей аллигатор Сатурн, которого некоторые читали «крокодилом Гитлера». Жизнь этой рептилии наполнена удивительными событиями.

«Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет — крайне почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида — 30-50 лет», — говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте зоопарка.

Instagram @moscow_zoo_official

В Москве аллигатор поселился в 1946 году, а родился он в США десятилетием раньше. В раннем возрасте его передали в Берлинский зоопарк, но во время бомбежки в 1943 году он оттуда сбежал. Где находился Сатурн в последующие три года, так и осталось загадкой. В 1946 его нашли британские солдаты и передали Советскому Союзу. Примерно тогда и родился миф, что аллигатор якобы содержался не в Берлинском зоопарке, а в коллекции Гитлера.

«Однако даже если чисто теоретически он и принадлежал кому-то — животные не причастны к войне и политике, абсурдно обвинять их в людских грехах», — подчеркивается в сообщении Московского зоопарка.

Отмечается, что Сатурн был разборчив в еде и отлично запоминал ухаживавших за ним киперов. Он любил, когда его массажировали щеткой, а когда был чем-то недоволен, мог перегрызть стальные «хваталки» для подачи корма или бетонные декорации в вольере.

«Сатурн для нас — это целая эпоха. В этом нет ни малейшего преувеличения. Он пришел после Победы — и встретил с нами ее 75-летие… Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали», — пишут сотрудники зоопарка.

Сообщается также, что память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее.

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