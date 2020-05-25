Море жди! Когда и как в России намерены снять ограничения для внутреннего туризма

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Первым этапом станет возобновление работы санаториев с медицинской лицензией.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

Не торопиться с отдыхом за границей призвали и в Ростуризме. По словам главы агентства Зарины Догузовой, сейчас акцент будет сделан на внутренний туризм.

Рекомендации по выходу из карантина отелей должны быть доработаны буквально на днях.

«Наша оперативная задача вместе с Роспотребнадзором в течение этой недели доработать и окончательно согласовать рекомендации и этапность выхода всех субъектов сферы туризма из карантина, начиная с 1 июня: это касается всех средств размещения, круизов, пляжей, туристско-рекреационные территорий и многого другого. Люди хотят иметь какие-то ориентиры по датам, чтобы планировать свой отдых, и мы должны им их предоставить в самое ближайшее время», — сказала Зарина Догузова.

По словам Догузовой, Ростуризм готовит новые доступные направления для отдыха. Речь идет о запуске новых автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также чартеров. К этой работе активно подключились регионы. В частности, любителям отдыха на море, помимо традиционных южных направлений, предлагают туры на Русскую Балтику — это Калининградская область, Петербург и Ленобласть. Также есть туры вдоль Волги и даже на Русский Север.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько будет стоить посткоронавирусная поездка на море в России.

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