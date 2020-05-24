Отпуску быть! Крым, Краснодарский край, Иркутская область с Байкалом, города Золотого кольца, Кавказ, Калининград, Петербург уже в ближайшее время готовятся принять туристов.

И если точные сроки пока не определены — на 100% известно, что отдых уже не будет прежним. Мы детально изучили каким именно он станет и главное посчитали — во сколько обойдется посткоронавирусная поездка к морю или на природу. Из Крыма — Мэри Бадунц.

Беспрецедентная для Крыма картина. Календарь совсем скоро перелистнет последний майский лист, а на полуострове нет туристов, в классическом смысле.

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Когда же ограничения снимут, Крым наполнит рев моторов. Ведь именно автомобиль — фаворит путешественника на лето. Добираться дольше, чем на самолете, зато риски заболеть минимальны. Не просто автомобиль — целый дом на колесах теперь есть у туристов из столицы. Сейчас планируют отдохнуть неподалеку в соседнем регионе.

«Самая главная комната, наверное, — туалетная».

А еще спальня, кухня, свет, вода — условия, порой лучше, чем в классических «хрущевках». Россияне активно включаются в мировое движение караванинг — путешествие на колесах. В трейлере можно три дня автономно жить. Спрос на такие дома — в этом сезоне увеличился вдвое.

«Человек, допустим, оплачивает себе путевку, ему турагентство делает все. Здесь нужно посидеть и подумать, чем мы будем заниматься. Что мы собой возьмем, нужно загрузить вещи», — рассказывает Александр Епифанцев.

Но такое направление для россиян пока экзотика. Во-первых, многих смущает дороговизна удовольствия. Аренда трейлера на сутки стартует от 12 тысяч. Во-вторых, кемпинги для их размещения существуют только в Московской, Ленинградской областях и Краснодарском крае. Поэтому, пока россияне все же более консервативны в выборе отдыха.

После небывалой в истории постсоветской России паузы туристическая сфера вновь оживает. Правда, пока только надеждами. Не берутся эксперты прогнозировать сезон в цифрах. Туристы, то массово скупают абонементы, то отменяют бронь, пугаясь новостей.

«Самый основной вопрос для туризма — это отмена обязательного 14-дневного карантина. Который, увы, пока еще, действует в ряде регионов. Так как туристы не хотят находиться в обсервации в период путешествий», — поясняет советник Руководителя Федерального Агентства по туризму Дмитрий Горин.

В июне в стране откроются курортные здравницы. Какого именно числа — зависит от ближайших дней и динамики заболеваемости коронавирусом, если и дальше она будет идти на спад, то и сезон стартует раньше. А пока на курортах усиленно готовятся. Практически весь персонал санатория в Саках уже на рабочем месте — чистят, моют, ремонтируют. В списке рекомендации от Роспотребнадзора — более 400 пунктов. Нужно успеть привести все в соответствие с новыми стандартами.

«На самом деле нас ставят в очень затруднительное положение. Это связано с очень большими капитальными вложениями. В целом, с перестройкой всего комплекса работ внутри санатория», — говорит генеральный директор санатория Вадим Стрелков.

Конные прогулки модный тренд на Байкале. Правда теперь инструкторам приходится следить за строем с особой щепетильностью. Контролировать приходится не только безопасность наездников, но и дистанцию между ними — социальную.

Республика Карелия обещает удивить не только завораживающими пейзажами, но и чудесами гастрономии. Новый формат обслуживания, с поправкой на особенный сезон, подготовили местные рестораторы. Одноразовые скатерти, посуда, социальная дистанция, масочный режим для персонала, усиленная дезинфекция — вот лишь некоторые самые простые требования от Роспотребнадзора.

Так называемая социальная дистанция распространится и на пляжный отдых. Туалеты, раздевалки, душ — все на расстоянии друг от друга. Шезлонгов станет меньше, означает ли это, что подорожает платное место под солнцем — пока вопрос. Тем более всегда можно ходить с пледом. А вот то, без чего точно придется обойтись, — хиты пляжной гастрономии: кукуруза, пахлава, креветки. Но к продавцам приморского фастфуда и раньше возникали вопросы.

В перечне того, чего туристам точно не увидеть летом: организованные экскурсии, выставки, дискотеки, концерты. При этом, утешительного приза от предпринимателей в виде снижения цен тоже не будет. Санатории для удобства сомневающихся туристов вводят путевку с открытым доступом. Человек, оплативший отдых, может заселиться по фиксированной цене в любую удобную дату до конца следующего года. Нынешним летом туристы бронируют номера у моря на срок от недели до 18 суток.

Рассчитаем примерную стоимость двухнедельного отдыха на юге России. Авиаперелет одного человека из Москвы и обратно обойдется в 15 тысяч рублей. Трансфер в здравницу и обратно на такси будет стоить еще три тысячи. Дешевле всего проживание в санаториях. Цена путевки может составлять три тысячи 120 рублей за ночь. Сюда входит проживание в номере класса «стандарт», лечебные процедуры и четырехразовое питание. В итоге, самый скромный отдых в Крыму оцениваем в почти в 55 тысяч рублей.

«В посткризисный период, надо сделать все, чтобы себестоимость продукта, то есть себестоимость услуги для перевозчиков и для гостиниц, была на уровне прошло года», — считает исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России Майя Ломидзе.

К детскому отдыху эпидемиологические требования и в обычных условиях были повышенными. Поэтому, именно в детских лагерях легче всего приспособились к ужесточению норм. В «Артеке» разработали четырехпороговый входной медицинский контроль. Врачи будут проверять состояние детей в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на эвакобазе в Симферополе и в самом детском центре.

«В случае подозрения, если у нас возникают в отношении особо опасных инфекции, эти палаты сделаны как изолированные боксы», — поясняют в администрации.

В такие боксы детей немедленно поместят в случае обнаружения вируса. В том числе и COVID- 19. В каждой комнате центра установили дополнительные санитайзеры и аппараты для очистки воздуха.

«Международный детский центр «Артек», с его девятью лагерями 100% готов к приему детей. Каждый из лагерей выполнил все мероприятия, и мы готовы с 1 июня при соответствующих решениях и благоприятной эпидемиологических условиях начать свою работу», — заявил директор ФГБОУ «МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Несмотря на опасения — сезону быть. В каком виде покажет лишь итоговая статистика. В полной готовности туристов ждут везде — от Черноморского побережья, до Дальнего востока. Правда, для того, чтобы сделать правильный выбор, туристам нужно детально ознакомиться с перечнем ограничений. Ведь их власти определяют на местах с учетом особенностей региона.