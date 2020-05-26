Дмитрий Нагиев пошутил, что «пухнет от собственной значимости»

Актер Дмитрий Нагиев с присущим ему чувством юмора позабавил фанатов новым постом. В своем профиле в Instagram он выложил фото, где предстал перед подписчиками в своем привычном дерзком стиле — черные солнцезащитные очки, небрежная трехдневная щетина и сережка в ухе. На шее у Нагиева виднеется серебряная цепочка, на теле — черная майка.

«Выложу эту. Как говорится — разворошу улей. Не смотрите сразу, подготовьте себя — несколько минут посмотрите на сварку. Пукну от собственной значимости. Проклятый Т9. Пухну, конечно. И да, поскребите фоточку, вдруг там выигрышная комбинация», — написал актер.

Instagram @nagiev.universal/

Фанаты Дмитрия Нагиева оценили его юмор и отметили, что актер очень хорошо выглядит.

«Как всегда тонкий юмор и как всегда, где надо!»;

«Как всегда великолепен»;

«Красавчик! Отменное чувство юмора! Лучший»;

«По-моему, очень локаничненько и в высшей степени иронично. Дмитрий Владимирович знает толк в сарказме. Как приятно осознавать, что в российском шоу-бизнесе все-таки остались люди, кем можно по праву гордится!!!» — написали фолловеры.

Некоторые подписчики решили ответить Нагиеву в его же стиле — с юморком, как говорится.

«Поскребла я… Вы никак из экрана не выходите. Думала, будет как с лампой Алладина — откуда потом Джин выходит, ан нет, не судьба»;

«Не повезло, как всегда! Опять пусто, без выигрыша!!!»

«Еще бы знать, в каком месте скрести», — пошутили фанаты в ответ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Нагиев учится танцам у «пухляша» из клипа Little Big.