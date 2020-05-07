«Жги, Димон»: Нагиев учится танцам у «пухляша» из клипа Little Big

Актер показал фанатам видео, как он и Дмитрий Красилов поочередно танцуют друг перед другом.

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Фото, видео: Instagram @universal, Пресс-служба фильма "Кухня. Последняя битва"/ТАСС

Тема:
Little Big

Актер Дмитрий Нагиев решил развлечь поклонников во время самоизоляции. Он снял небольшой ролик вместе с «пухляшом» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым, в котором поучился у пластичного артиста танцам. Результат своих стараний он показал подписчикам в Instagram.

«Пока одни ищут точку G, я тут это… Может стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию», — написал Нагиев.

Фанаты оценили юмор артиста и виртуально аплодировали своему «герою».

«Жги, Димон!»

«Затейники»

«Тарантино заплакал!!!»

«Дмитрий, да вы хореограф!»

«Оч серьезен», — комментировали фанаты.

Актер Дмитрий Красилов прославился после участия в клипе группы Little Big на песню Uno. Его зажигательные танцы покорили зрителей, и так родился образ «пухляша в голубом». Сразу после премьеры клипа он стал героем многочисленных мемов. Как писал ранее 5-tv.ru, позже актер поделился «грязным» бекстейджем со съемок UNO. Что же до Дмитрия Нагиева, он в самоизоляции развлекает не только себя, но и зрителей. Актер принял участие в съемках нового проекта, формат которого особенно близок сейчас зрителю.

Тема:
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