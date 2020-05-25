Украинские геймеры создали игру про победившего в войне Гитлера

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Сергей Зеленский
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Поиграть в «альтернативную» историю можно за полторы тысячи рублей.

Украинские геймеры создали игру про победившего в войне Гитлера

Фото: YouTube / Strategic Mind

Украинская студия Starni Games выпустила компьютерную видеоигру Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой предлагается возглавить армию Адольфа Гитлера и пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, проведя свой нацистский парад на Красной площади.

Глумливый замысел создателей стратегии в том, что некоторые из сражений могут закончиться не так, как это произошло в реальности. В результате нацистская Германия сможет «поставить на колени всю Европу». На кадрах анонса, в частности, запечатлено, как лидер Третьего рейха принимает парад на Красной площади.

На некоторых платформах указана цена Strategic Mind: Blitzkrieg — 1 499 рублей.

На сайте StarniGames отмечается, что она была создана в 2016 году, а ее основным принципом работы является «использование инновационных технологий и уникальных идей». По всей видимости, к числу последних они и отнесли свою последнюю разработку.

Как отмечает Утро.ру, в Совете Федерации уже заявили, что создателям и распространителям компьютерной видеоигры грозит уголовное наказание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разместивший фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка» назвал свою выходку стебом.

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Украинские геймеры создали игру про победившего в войне Гитлера

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