Разместивший фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка» назвал свою выходку стебом

Андрей из Самары не отрицает свой поступок, но категорически не согласен с формулировкой следователей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Один из четверых подозреваемых по делу о реабилитации нацизма, Андрей Шабанов из Самары, разместивший фотографию Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк», называет свою выходку «стебом», но категорически не согласен с предъявленной ему статьей.

«Я разместил фотографию Адольфа Гитлера в какой-то там рамочке в онлайн-акции „Бессмертный полк“. И я это не отрицаю. Когда пришла полиция, ну или Следственный комитет, они мне вручили бумагу, я прочитал, согласился, что да, это был я. <…> Меня насторожило, что меня обвиняют в реабилитации нацизма. Что типа я нацист какой-то — это полный вздор и чушь», — заявил подозреваемый.

Он объяснил, что решился на такой поступок из-за несогласия с форматом празднования Дня Победы, однако ни в каких группировках не состоит и с другими людьми, проходящими по этому уголовному делу, не знаком.

«Я не знаю, кто это такие. Я просто от балды такую штуку сделал. Ну, как от балды, со смыслом. Но ни в каких группировках я не состою», — заявил Андрей Ш.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Следственный комитет провел обыски в четырех городах России и допросил подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк». Мать Андрея Ш., осудив его поступок, объяснила, что ее сын — очень больной человек, инвалид второй группы и находится в тяжелом материальном положении.

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