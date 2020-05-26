ТОП-7 самых целеустремленных знаков зодиака

|
Валентин Черников
823

Астрологи рассказали, кто из представителей зодиакального круга обладает железной волей.

ТОП-7 самых целеустремленных знаков зодиака

Фото: www.globallookpress.com / John Rowley

Представители определенных знаков зодиака идут по жизни, сметая на пути все преграды. Их сила заключается не в физическом преимуществе, а в том, что называют железной волей. Портал Mixnews.lv перечислил семь самых целеустремленных типов людей, по мнению астрологов.

Весы

Рожденный под этим созвездием несгибаем в своих устремлениях, но до тех пор, пока не теряет к ним интерес. Когда это случается, он хватается за что-то другое. Весы часто берутся за несколько дел сразу, и устав, теряют мотивацию.

Водолей

Этот знак зодиака любит преодолевать препятствия, и придумывает их сам, если таковых нет. Бежать через череду преград к финишу он предпочитает с кем-то. Его сильные качества: упорство, интеллект и умение вести за собой.

Стрелец

Классический Стрелец целеустремлен, решителен и активен, и к тому же оптимист. Этот Робин Гуд наших дней хорош всем, кроме того, что не умеет доводить начатое до конца.

Скорпион

Под внешней эксцентричностью и вспыльчивостью Скорпиона скрыта сильная натура. Благодаря завидной работоспособности и стрессоустойчивости он впереди планеты всей.

Лев

Сила Льва в мастерстве производить впечатление. Он умеет демонстрировать, что у него железная воля, лидерские навыки и вообще все под контролем. И если окружающие верят, это работает.

Овен

Кредо Овна — «Быстрее. Выше. Сильнее». Его жизнь чем-то напоминает соревнование. Если он научится мыслить более трезво, его сила воли начнет приносить долгожданные плоды.

Козерог

Терпение и рациональность его главные характеристики. Он не полагается на удачу и уверен, что все в его руках. Козерог знает свои сильные и слабые стороны и всегда действует наверняка.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-6 женских имен с сильнейшей энергетикой.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.60
-0.28 77.88
-0.56
ТОП-7 самых целеустремленных знаков зодиака

Последние новости

10:02
Рекордное количество человек вылечилось от коронавируса за сутки в Москве
9:52
Сирийцы благодарны российским военным за разблокирование трассы М-4
9:42
ТОП-7 самых целеустремленных знаков зодиака
9:28
Россияне постепенно возвращаются к привычному ритму жизни после COVID-19
9:16
«Вы — чудо»: Елка в пенюаре «кинула» в фанатов «зарядом» на любопытное лето
9:08
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 26 мая

Сейчас читают

Момент падения вертолета Ми-8 на Чукотке попал на камеры видеонаблюдения
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок