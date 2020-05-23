Эзотерики знают, что одним имя может даровать сверхспособность извлекать из всего выгоду, а другим — талант обольщения мужчин.

ТОП-6 женских имен с сильнейшей энергетикой

Фото: www.globallookpress.com © Olga Semenova

В древности люди верили, что имя может предопределить судьбу человека. Подобные взгляды сохраняются и по сей день. Всем известно правило — «как корабль назовешь, так он и поплывет». Специалисты по эзотерике рассказали, какие женские имена обладают невероятно сильной энергетикой.

Александра

Эта девочка с детства обладает неуемной энергией и лидерскими способностями. Люди готовы пуститься за ней в любые авантюры. Александра способна выстоять перед любыми трудностями. Несмотря на стойкий, мужественный характер, она является образцом женственности и безграничного обаяния.

Виктория

Знаменитая «Победительница», которая способна горы свернуть ради достижения собственных целей. В детстве она может показать родителям свой «характер», однако с возрастом ее темперамент поутихнет. Виктория — вечная оптимистка, которая сможет найти выход из самой трудной ситуации. Если вам когда-то понадобится дельный совет или трезвый взгляд на происходящее — обращайтесь к ней.

Елена

Обладает недюжинными интеллектуальными и творческими способностями. У нее мягкий, покладистый характер, благодаря которому Елена становится идеальной спутницей жизни для супруга. Также она будет прекрасной матерью — доброй, отзывчивой и любвеобильной. Такая женщина никогда не позволит обижать своих детей.

Анастасия

Пробивная, веселая и обаятельная барышня. Обладает склонностью к рефлексии и состраданию. Готова принимать чужую позицию, потому что умеют вставать на место другого человека. Ее суперспособность — умение адаптироваться в самых сложных условиях.

Екатерина

Очень эрудированная девушка. Обладательница огромных амбиций. Привыкла добиваться больших высот в любых начинаниях. Помимо трезвости в рассуждениях обладает добрым сердцем. Этот человек не способен на предательство.

Дарья

В любом обществе она становится настоящей звездочкой. Дарье не привыкать быть в центре внимания. Она высоко ценит дружбу и свою семью. Ради их блага способна сворачивать горы. Невероятные харизма и шарм позволяют ей добиваться желаемого без особых усилий. Достаточно «стрельнуть глазками», так сказать.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы имена девочек, обладательницы которых очаровывают с первых секунд.

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