Компания молодых людей пожарила шашлык на Вечном огне в Кронштадте
Нарушители осквернили памятник над могилой рабочих и матросов.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Компания молодых людей осквернила Вечный огонь в Кронштадте, приготовив на нем еду. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места происшествия.
Инцидент произошел у памятника на Якорной площади. К мемориалу над могилой рабочих и матросов подъехал автомобиль Skoda Octavia, из которого вышли три человека. Мужчина и две девушки держали в руках нечто, напоминающее шампуры с мясом.
«Начали готовить пищу на пламени памятника. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников, их розыск и задержание», — сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В настоящий момент установлена личность одного из подозреваемых в совершении правонарушения — это 36-летний Николай П. Правоохранителями решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено по факту осквернения мемориала в Петербурге. Неизвестные закрасили мемориальную доску, установленную в память о героизме жителей блокадного Ленинграда.
Читайте также
35%
-0.28 77.88
-0.56
Нашли ошибку?