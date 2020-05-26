Компания молодых людей пожарила шашлык на Вечном огне в Кронштадте

Компания молодых людей осквернила Вечный огонь в Кронштадте, приготовив на нем еду. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места происшествия.

Инцидент произошел у памятника на Якорной площади. К мемориалу над могилой рабочих и матросов подъехал автомобиль Skoda Octavia, из которого вышли три человека. Мужчина и две девушки держали в руках нечто, напоминающее шампуры с мясом.

«Начали готовить пищу на пламени памятника. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников, их розыск и задержание», — сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящий момент установлена личность одного из подозреваемых в совершении правонарушения — это 36-летний Николай П. Правоохранителями решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено по факту осквернения мемориала в Петербурге. Неизвестные закрасили мемориальную доску, установленную в память о героизме жителей блокадного Ленинграда.