Видео с места обрушения балконов в центре Петербурга

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Нюра Незванова
Эксклюзив 214

Шестиэтажное здание, где произошло ЧП, входит в перечень объектов культурного наследия.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru

Видео с места обрушения четырех балконов на Кирочной улице в Петербурге публикует 5-tv.ru.

Инцидент произошел 26 мая в 11 утра по местному времени. В настоящий момент место происшествия оцеплено сотрудниками МЧС. Никто не пострадал, однако сохраняется опасность обрушения балконных плит.

Здание 1937 года постройки включено в перечень объектов культурного наследия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дом в Энгельсе, где обрушилась лестница, был признан аварийным два года назад.

Видео с места обрушения балконов в центре Петербурга

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

3/5

ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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