Видео с места обрушения балконов в центре Петербурга

Видео с места обрушения четырех балконов на Кирочной улице в Петербурге публикует 5-tv.ru.

Инцидент произошел 26 мая в 11 утра по местному времени. В настоящий момент место происшествия оцеплено сотрудниками МЧС. Никто не пострадал, однако сохраняется опасность обрушения балконных плит.

Здание 1937 года постройки включено в перечень объектов культурного наследия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дом в Энгельсе, где обрушилась лестница, был признан аварийным два года назад.