Видео с места обрушения балконов в центре Петербурга
Шестиэтажное здание, где произошло ЧП, входит в перечень объектов культурного наследия.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru
Видео с места обрушения четырех балконов на Кирочной улице в Петербурге публикует 5-tv.ru.
Инцидент произошел 26 мая в 11 утра по местному времени. В настоящий момент место происшествия оцеплено сотрудниками МЧС. Никто не пострадал, однако сохраняется опасность обрушения балконных плит.
Здание 1937 года постройки включено в перечень объектов культурного наследия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дом в Энгельсе, где обрушилась лестница, был признан аварийным два года назад.
Читайте также
35%
-0.28 77.88
-0.56
Нашли ошибку?