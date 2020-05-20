Дом в Энгельсе, где обрушилась лестница, был признан аварийным два года назад
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына, 5-tv.ru
Этим утром в городе Энгельс Саратовской области в жилом доме обрушились лестничные пролеты со второго по четвертый этаж. Пострадала женщина, она только вышла из квартиры, когда перекрытия под ней провалились, она чудом не оказалась под грудой обломков.
Первую помощь ей оказывали соседи, а затем передали медикам. Всех жильцов дома эвакуировали. Шесть человек сотрудники МЧС спустили с верхних этажей с помощью пожарных лестниц и альпинистского снаряжения. На месте продолжают работать спасатели, следователи и прокуратура.
А эксперты выясняют нет ли угрозы повторного обрушения. Известно, что два года назад дом признали аварийным. Следственный комитет РФ по Саратовской области уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
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