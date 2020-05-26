«Да неужели?!» — Настасья Самбурская призналась в «раздвоении личности»

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Виктория Андреева
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Звезда шоу-бизнеса откровенно о самом главном противоречии в жизни.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Скандально известная актриса и певица Настасья Самбурская удивила поклонников шокирующим признанием: в ней, оказывается, живут сразу два человека. А точнее — две женщины совершенно противоположных характеров.

Звезда продемонстрировала это наглядно, выложив несколько фото в своем Instagram. На одном из них Настасья — дерзкая королевна, готовая одним взглядом порабощать врагов и пробивать себе дорогу к славе. На остальных — милая, нежная и трогательная деревенская девчушка, живущая не ради себя, а на благо окружающих.

«Не понимаю, как во мне уживаются одновременно две эти женщины. Это же не только на карантине, это всю жизнь!» — написала Самбурская и, кажется, сама в который раз удивилась.

Instagram @samburskaya

К слову, поклонники звезды не нашли в этом ничего плохого. Напротив, фолловеры уверяли Настасью, что каждый человек хоть раз в жизни пребывает в двух крайностях. И это — лишь очередное подтверждение того, что он способен проявлять себя с разных сторон, как и положено полноценной личности.

«Вы очень глубокий человек, красивая и мудрая женщина, вам к лицу любой образ!»

«Всегда восхищаюсь вами как женщиной и как вы вживаетесь в свои роли!»

«Банальное раздвоение личности! Все ок!»

«Это признак женщины! Настоящей!»

«Да неужели?! Настасья, это нормально! Не переживай!» — обращались к звезде поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем на самом деле сегодня мечтает Настасья Самбурская и почему просит совета у поклонников.

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