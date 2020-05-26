Песков прокомментировал ситуацию с COVID-19 с учетом личного опыта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне был выписан из больницы. Учитывая личный опыт инфицирования коронавирусом, он прокомментировал текущую эпидемиологическую ситуацию в стране. По словам представителя Кремля, «опасность сохраняется».

«Она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к группам риска. Эта опасность будет сохраняться какое-то время. Какое точно — не знает никто. Цифры статистики по уровню заболеваемости, наверное, радуют. Они показывают тенденцию сокращения. Но они все равно достаточно высокие. Это говорит, что инфицирование возможно для каждого из нас. Это не нужно забывать ни на минуту», — сказал он.

12 мая стало известно, что Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка оказались инфицированы COVID-19. Семейную пару госпитализировали в больницу.

Ранее 5-tv.ru, фигуристка стабильно рассказывала о состоянии мужа и собственных ощущениях. По ее словам, она переносила болезнь легче, чем супруг. У нее была повышенная температура, а также временная потеря обоняния.

Глава Роспортебнадзора Анна Попова ранее отмечала, что «сказать, что инфекция ушла совсем и случаев заболевания (COVID-19) не регистрируется, на сегодняшний день не может ни одна страна мира». Она подчеркнула, что «с вирусом придется жить долго». 22 мая глава ведомства заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу, однако ситуация все же требует особого внимания и соблюдения требований.

В свою очередь правительство РФ включило в список приоритетов запуск внутреннего туризма в первой половине лета. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, такой отдых должен быть безопасным и контролируемым. Так, первым этапом станет возобновление работы санаториев с медицинской лицензией, затем — отелей, пляжей, круизов и прочее.