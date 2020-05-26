Песков прокомментировал ситуацию с COVID-19 с учетом личного опыта

|
Ниса Мурзанаева
89

Пресс-секретарь президента РФ покинул медучреждение и приступил к выполнению обязанностей из дома.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте также

+19° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
71.14
-0.46 77.79
-0.09
ТОП-7 самых целеустремленных знаков зодиака

Последние новости

16:09
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до четырех человек
15:53
««Закончится не рукопожатием» — Пригожин о готовности отстоять честь Валерии на встрече со Шнуровым
15:44
Чиновница из Владимира, советовавшая рожать, а не учиться, пошла на повышение
15:36
Идем на рекорды! Сколько человек излечились от COVID-19 за сутки?
15:28
«Самый душевный день рождения»: какой сюрприз приготовила жена внука Пугачевой любимому
15:14
Крушение вертолета МИ-8 на Чукотке: военная машина рухнула сразу после взлета

Сейчас читают

ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым противопоказано быть вместе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок