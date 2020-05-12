Супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка заявила, что она и Дмитрий Песков находятся под наблюдением медиков после получения положительных тестов на коронавирус. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтвержден COVID-19. Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных», — рассказала фигуристка.

Также она отметила, что уже идет на поправку, и повышенная температура ее больше не беспокоит.

«Температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи», — отметила Татьяна.

Рассказала Навка и о самочувствии своего супруга — пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который вместе с ней был госпитализирован.

«У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо! Спасибо большое за теплые слова и пожелания выздоровления, которых сейчас приходит очень много! Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами)», — написала Навка.

В конце она добавила, что главное не паниковать и прислушиваться к своему организму.

«У всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!» — заключила Татьяна Навка.

Instagram @tatiana_navka

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков получил положительный результат на коронавирус. Также COVID-19 подтвердился у его жены Татьяны Навки. Позднее Песков рассказал, когда последний раз контактировал с Путиным.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 232 243 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2116 человек, выздоровели 43 512 человек. Проведено более 5,8 миллиона тестов.

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