Российские регионы продолжают снимать введенные из-за СОVID-19 ограничения

Эфирная новость 40

На Сахалине и Курилах открылись кафе и рестораны, торговые центры заработали в Карелии и Хакасии, а в Новосибирской области возобновили работу рынки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

В российских регионах новый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. С этого дня на Сахалине и Курилах открылись кафе и рестораны. Им разрешено работать с трех часов дня до девяти вечера с соблюдением строгих правил — в зале не больше 50 человек. Между столами установят перегородки.

В Карелии открылись магазины непродовольственных товаров. В том числе, торговые центры. Но пока в тестовом режиме — до 1 июня. Окончательное решение о работе площадок власти примут только после того, как проанализируют, соблюдаются ли правила: масочный режим, социальная дистанция, а также регулярная дезинфекция.

Торговые центры с этого дня заработали и в Хакасии. А в Новосибирской области возобновили работу городские рынки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в «Векторе» наметили дату начала испытаний вакцины от COVID-19 на людях.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 26%
71.14
-0.46 77.79
-0.09
ТОП-5 прирожденных политиков по знаку зодиака

Последние новости

19:16
Постройневшая Утяшева похвасталась идеальным прессом
19:06
Остаться в девках — не страшно, или пять причин никогда не выходить замуж
18:55
Юбилейный 75-й! Путин назвал дату Парада Победы во всех городах России
18:47
Порошенко демонстративно не явился на допрос в ГБР Украины
18:40
«Первая в России, и она моя!» — Манукян похвастался машиной за десять миллионов рублей
18:29
Международные эксперты расследуют происхождение COVID-19

Сейчас читают

Вспомнить все: герои сериала «Элен и ребята» тогда и сейчас
«Абсолютно ее понимаю»: Эдгард Запашный о скандале с сестрой, якобы укравшей собаку
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок