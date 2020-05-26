Российские регионы продолжают снимать введенные из-за СОVID-19 ограничения
На Сахалине и Курилах открылись кафе и рестораны, торговые центры заработали в Карелии и Хакасии, а в Новосибирской области возобновили работу рынки.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
В российских регионах новый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. С этого дня на Сахалине и Курилах открылись кафе и рестораны. Им разрешено работать с трех часов дня до девяти вечера с соблюдением строгих правил — в зале не больше 50 человек. Между столами установят перегородки.
В Карелии открылись магазины непродовольственных товаров. В том числе, торговые центры. Но пока в тестовом режиме — до 1 июня. Окончательное решение о работе площадок власти примут только после того, как проанализируют, соблюдаются ли правила: масочный режим, социальная дистанция, а также регулярная дезинфекция.
Торговые центры с этого дня заработали и в Хакасии. А в Новосибирской области возобновили работу городские рынки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в «Векторе» наметили дату начала испытаний вакцины от COVID-19 на людях.
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