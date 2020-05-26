В «Векторе» наметили дату начала испытаний вакцины от COVID-19 на людях

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Светлана Александрова
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В научном центре разрабатывается шесть видов вакцины против коронавируса, группа добровольцев уже сформирована.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Начало клинических испытаний вакцины от коронавируса в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» запланировано на конец июня. Группа добровольцев уже сформирована. Об этом сообщил «Известиям» генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов.

«Исходно мы ставили себе срок 29 июня. Это самый оптимистичный прогноз для начала клинических исследований. Но, безусловно, их старт будет возможен только, когда мы получим положительные результаты в рамках доклинических исследований и разрешение Минздрава», — сказал он.

Максютов отметил, сейчас все научно-исследовательские институты в России и в мире работают над спасением человечества от COVID-19. Но на сегодняшний день в нашей стране разрешения на проведение клинических испытаний Минздрав не выдал пока никому.

По его словам, в «Векторе» разрабатывают шесть видов вакцины от коронавируса, и если клинические испытания пройдут успешно, препарат может быть зарегистрирован к началу сентября, а к концу года его можно будет производить в количестве, достаточном для массовой вакцинации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские ученые объявили об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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