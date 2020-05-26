Порошенко демонстративно не явился на допрос в ГБР Украины

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Экс-президент Украины поехал открывать художественную выставку вместо встречи со следователями по уголовному делу о контрабанде картин.

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Фото, видео: Известия / Тарас Петренко; 5-tv.ru

Петр Порошенко сегодня опять не явился на допрос в Госбюро расследований Украины. Причем сделал это демонстративно.
В то время, когда была назначена встреча со следователями, экс-президент вместе с женой отправился в художественный музей — открывать выставку картин из своей коллекции. А допросить Порошенко собирались как раз по делу о контрабанде русского искусства. Подозревают, что около 40 полотен Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова из частной коллекции бывшего украинского лидера были незаконно вывезены на границу — на его виллу в Испании. Порошенко свою вину отрицает.

Впрочем, это лишь одно из многих уголовных дел, где фигурирует фамилия Порошенко. Так, сегодня стало известно, что Государственное бюро расследований проверяет, кто и при каких обстоятельствах установил прослушку в президентском кабинете и записал разговор Петра Порошенко и Джо Байдена в 2016 году.

Аудиофайл недавно был опубликован и вызвал скандал. Голос, похожий на вице-президента США, предлагает украинскому лидеру уволить генпрокурора Шокина и поставить нужного человека, обещав за это выделить Киеву миллиард долларов финансовой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский за год президентства умудрился стать клоном Порошенко?

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