«Путь в бездну»: как Зеленский за год президентства умудрился стать клоном Порошенко?
Политолог Антон Бредихин на основе прошедшей пресс-конференции провел аналогии между президентом Украины и его предшественником.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Maksym Polishchuk, 5-tv.ru
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину со дня инаугурации созвал пресс-конференцию, чтобы доложить об известных ему одному успехах на этом посту, а также попытался ответить на вопросы немногочисленных журналистов.
Под прикрытием пандемии коронавируса, на лужайку, по аналогии с зеленым пространством возле Белого дома в Вашингтоне, в центре Киева бывший артист созвал лояльные СМИ, которые, в целом, не задавали острых вопросов.
Ответы Зеленского изобиловали обещаниями, как и год назад, например, перспективами сближения с Европой. Он даже заявил, что тарифы на ЖКХ снизились.
Как пояснил политолог Антон Бредихин, выступление Зеленского резюмировало то, что за год он трансформировался из политика, который был ранее многообещающий и перспективный, в клона своего предшественника Петра Порошенко.
«Все его высказывания по Донбассу и по выполнению Минских соглашений, которые украинские власти трактуют как-то по своему, наверное владеют каким-то другим текстом, это все демонстрирует то, что в дальнейшем Зеленский и не будет пытаться возвращать Донбасс», — сказал он.
Зеленский ясно сказал: «Нам граждане России в Донбассе не нужны». Он прекрасно понимал, что все больше и больше людей из непризнанных самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получают гражданство России, и они становятся теми, кто Зеленскому не нужны, уверен политолог.
«Будут проводится военные действия и активизация Украины в этом направлении, как, например, сегодня была приведена в полную боеготовность армия и Донецкой и Луганской республики. Будут и дальше вестись провокации. Даже в Нормандском формате Зеленский не будет тем человеком, который предложит вариант, устраивающий все стороны, и, учитывая то, что он постоянно заигрывает со своими оппонентами — радикалами, он не станет президентом для всех, а будет копировать то, что оставил Порошенко, реализовывать то, что Порошенко начал реализовывать, и не далее того», — сказал он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о чем еще говорил Владимир Зеленский на пресс-конференции в годовщину своего президентства.
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