Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля

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Нюра Незванова
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Ранее российский лидер призвал начать подготовку к Параду Победы, который пройдет 24 июня.

Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля 2020 года, сразу после парада военно-морского флота РФ. Об этом он заявил на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

По словам главы государства, в ближайшее время соблюдение строгого режима безопасности при проведении марша «Бессмертного полка», который объединяет в одном строю миллионы российских граждан, по объективным причинам невозможно.

«Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению. Поэтому предлагаю тем не менее провести марш тоже после парада, но после другого, на месяц позже, 26 июля. А это еще один день нашей ратной славы — День военно-морского флота», — сказал президент.

Также российский лидер сообщил, что парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других российских городах 24 июня. Главный праздник страны — День Победы — впервые за несколько десятков лет был перенесен с 9 мая на более поздний срок из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

18 мая стало известно, что виртуальное шествие «Бессмертного полка» продлится еще некоторое время. Это связано с огромным количеством заявок на участие, их более трех миллионов. Впервые акция проходит онлайн из-за ограничительных мер.

Как заявляют организаторы, они покажут обязательно все портреты участников Великой Отечественной. Кроме того, к виртуальному шествию очень высокий интерес, причем, фиксируют много посетителей из-за рубежа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как День Победы в условиях самоизоляции еще больше объединил россиян.

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