Как День Победы в условиях самоизоляции еще больше объединил россиян

9 мая мы отметили главный праздник страны — День Победы. Впервые за несколько десятков лет мы не увидели Парад на Красной площади, не прошли все вместе в шествии «Бессмертного полка», не отправились к братским могилам. Вирус, казалось, не оставил нам шансов. Но нет. Россия, в который раз показала, как она может сплотиться перед лицом опасности. Как может вынести любое испытание. И прежде всего моральное.

Хроника 9 мая 2020 года прямо сейчас.

Не надо никому рассказывать, как долго мы ждали 75-летия Победы. Как долго к нему готовились. Как широко и массово хотели отметить 9 мая. Пандемия внесла свои коррективы. И тем не менее страна провела праздник на высочайшем уровне. А иначе и быть не могло. Началось все утром. По традиции Владимир Путин возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля и обратился к стране.

«Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно, все вместе. Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки», — сказал Путин.

Да, в этом году мы отказались от Парада. Но какой же эффектной и потрясающей стала авиационная часть, которую решили оставить. Над Москвой пролетели 75 самолетов и вертолетов — гордость воздушно-космических сил России. Грозные стратегические ракетоносцы, стремительные истребители-перехватчики, военные вертолеты и транспортная авиация. Все то, что олицетворяет мощь современной России, и кстати, — эти крылатые силуэты уже давно знают на западе не только военные. Вся эта техника прекрасно продемонстрировала себя в небе Сирии. Стремительную гордость ВКС увидели не только в Москве, но и в Екатеринбурге, Хабаровске, Волгограде, Самаре, Петербурге. 47 городов и около шестисот воздушных машин. В условиях самоизоляции мы отказались от массовых мероприятий, но с соблюдением всех мер предосторожности президент страны все-таки провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади.

«Мы помним уроки войны. И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию армии и флота России будут выполнены. В этом не должно быть никаких сомнений. Наши вооруженные силы получают и будут получать самую современную технику. И мы знаем главное: это оружие — в надежных руках», — сказал Путин.

Программа Дня Победы-2020 запомнится теперь навсегда. Это кажется, удивительным и несколько недель назад казалось невозможным, но самоизоляция не помешала россиянам не то что отпраздновать День Победы. Самоизоляция, как это ни странно звучит, подтолкнула людей к большему единению. Десятки различных новых акций громогласно, победно прозвенели по всей стране. Одна из самых ярких и одновременно трогательных — общенациональное исполнение главной песни праздника. Ровно в 19:05 после всероссийской минуты молчания миллионы людей вышли на балконы своих квартир или встали у окон, чтобы спеть «День Победы». Все они держали в руках фотографии своих родных, которые подарили нам мир, а всему миру — еще и свободу, излечение от коричневой чумы.

Еще одно уникальное решение — провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн-режиме. Каждый желающий мог загрузить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на сайтах акции или через социальные сети. Эти фотографии весь день 9 мая транслировались на сотнях медиа-экранов по всей стране, а потом трансляция продолжилась в интернете, и идет по сей день. Владимир Путин тоже принял участие в акции «Бессмертный полк»: он вышел в эфир из резиденции в Ново-Огарево. Рядом с президентом во время обращения стояли фотографии его отца и матери.

«Дорогие друзья! Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии „Бессмертного полка“ с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — сказал Путин.

Еще одно новшество этого года, которое нам, сама того не желая подарила пандемия — персональные концерты для участников войны. Или персональные парады. Когда перед окнами наших дорогих и заслуженных фронтовиков прошли стройные ряды солдат и офицеров российской армии. Но больше всего запомнилась душевная акция — «Поем двором». Кстати, именно такие новые поздравления ветеранов стали самыми удачными и правильными, по мнению россиян. Это подтвердили и опросы ВЦИОМа. 93% жителей страны оценили личные, персональные поздравления ветеранов положительно. В сложных условиях мы смогли провести праздник на высочайшем уровне. Ни одна семья, ни один россиянин не остались в стороне от великого дня. Несмотря на изолированность, трудности и прочие проблемы День Победы, в который раз стал дня нас главным символом мужества, стойкости и вечной памяти о подвиге русского народа.

А теперь ложка дегтя. К сожалению, в День Победы нашлись, не побоюсь этого слова, ублюдки, которые стали загружать на сайт «Бессмертного полка» фотографии нацистских преступников — от Гиммлера до Гитлера. И наряжали их в форму красноармейцев. Подонков уже нашли. Это молодые люди из Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. Некоторые из них уже привлекались за экстремизм. В субботу в квартиры к четверым подозреваемым пришли следователи. Возбуждены уголовные дела. Идут допросы.

Шутки это для них, понимаете? Кстати, все эти молодые люди состояли в одних и тех же сообществах в социальных сетях. Сообщества сами понимаете какие — совсем не про спорт или популярную музыку. Так что про шутки они будут рассказывать теперь следователям. И, надеюсь, хорошенько запомнят, что за издевательство над героями Великой Отечественной войны расплата придет незамедлительно. Кстати, установлены и другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди подозреваемых есть и те, кто размещал фотографии нацистских преступников с территории Украины и Эстонии.

Отличились на этой неделе и американцы. Каждый год так и норовят девальвировать наш День Победы. Белый дом не смог пройти мимо и в этот раз — назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию. Заявление было опубликовано на странице американской администрации в Twitter.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит».

Под твитом уже десятки тысяч комментариев. Причем многие из них сделаны англоговорящей аудиторией. И подавляющее большинство — это фотографии советского флага над рейхстагом. С вопросом, а где здесь Британия или США? Знаете, после совместного заявления Вашингтона и Москвы об огромной значимости легендарной встречи на Эльбе подобные цитаты Белого дома выглядят крайне цинично. Впрочем, их фигам в кармане мы давно не удивляемся. Как и попыткам переписать историю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 60 тысяч ветеранов ВОВ получили персональные поздравления с Днем Победы.