Вспомнить все: герои сериала «Элен и ребята» тогда и сейчас

Культовый сериал о студентах из Парижа и их подружек выходил на экраны с 1992 по 1994 год. Как бы ни старались критики обвинить создателей проекта в неправдоподобности сюжета, для зрителей со всего мира его герои стали кумирами.

Элен (Элен Ролле)

Instagram @helene.rolles

Знаменитости в этом году исполнилось 53 года. После закрытия «Элен и ребята» актриса снималась еще в нескольких телесериалах. В 2013 году звезда стала приемной мамой двух деток (брата и сестры) из Эфиопии.

Николя (Патрик Пьюдеба)

Instagram @puy2batoff, @helene.rolles

Популярному французскому актеру уже 48 лет. За время своей телевизионной карьеры он успел попробовать себя в разных амплуа: телеведущего (Форд-Боярд, Слабое звено), сценариста и даже продюсера. Можно сказать, что съемки в «Элен и ребята» стали для него отличным стартом.

Кати (Кати Андрие)

Instagram @cathy.a.l

На съемках «Элен и ребята» кинодива познакомилась с будущим супругом Давидом Пру, который и на экране играл роль ее избранника. У звездной пары родились двое детей. Однако спустя некоторое время знаменитости приняли решение о расставании.

Этьен (Давид Пру)

Wikimedia / Irena091288; YouTube @helenirebyata

После ухода из телевизионного проекта, знаменитость отучился на актерских курсах, очевидно, желая набраться профмастерства. Однако оно ему не пригодилось. В течение жизни он занимался фотографией, живописью, моделингом, но никогда больше не снимался в кино или сериалах.

Джоанна (Рошель Редфилд)

Facebook @RochelleRedfieldjohanna

Еще большую популярность чем «Элен и ребята» звезде принес фантастический сериал «Горец». Однако и помимо отличной актерской карьеры знаменитости есть чем похвастаться. Рошель — мама четверых детей.

Кристиан «Кри-Кри» (Себастьян Рок)

Facebook @Sebroch10

Настоящая звездочка сериала «Элен и ребята». Кажется, зрители обожали его больше всех. Однако артист принял решение покинуть проект и заняться карьерой в сфере музыки. Он записал два альбома. Однако любовь к актерской игре никогда не давала о себе забыть — Себастьян Рок иногда выступает в театральных постановках.

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