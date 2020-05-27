Эмили Ратаковски с супругом устроили фотосессию в лесу

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Алиса Старжевская
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Модель показала, как проводит теплые деньки с возлюбленным и домашним питомцем.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Актриса и модель Эмили Ратаковски решила продемонстрировать подписчикам, как она проводит теплые солнечные деньки со своим супругом Себастьяном Бир-МакКлардом и домашним любимцем. Она выложила серию снимков в своем профиле в Instagram. Причем на всех кадрах Эмили в сексуальном купальнике, который демонстрирует ее стройную и подтянутую фигуру.

«Приключения», — подписала фотографии модель.

Один снимок очень привлек внимание фанатов Эмили. На нем молодой человек держит свою возлюбленную на руках. Причем одна рука удобно расположилась прям на попе модели, а не на талии, как это обычно бывает.

Instagram @emrata

Подписчики тут же поспешили прокомментировать этот снимок, отметив, что сильно завидуют супругу Эмили Ратаковски.

«Доказательство, что любой может поймать горячую цыпочку. Сохраняйте веру, парни»;

«Он знает, где расположить свои руки»;

«Завидую твоей руке», — написали пользователи.

Эмили Ратаковский обладательница титула «самая желанная женщина планеты — 2014», а также популярная американская модель и актриса.

Со своим супругом Себастьяном Бир-МакКлардом Эмили познакомилась в 2018 году. Через несколько недель отношений пара официально расписалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруг Эмили Ратаковски совершенно не обращает внимания на ее эротические танцы.

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