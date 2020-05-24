Американская модель Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram выложила видеоролик, снятый у бассейна с лазурной водой. На кадрах 28-летняя уроженка лондонского Вестминстера эротично танцует под «латино» в бикини перед мужем — актером Себастьяном Бир-Макклардом.

«Он знает, как меня „развести“», — написала в посте Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

На видео супруг модели сидит в кресле и «залипает» в смартфоне, почти не обращая внимания на жену-красотку. В определенный момент Эмили Ратаковски поворачивается к мужу спиной и, мило улыбнувшись, демонстрирует подписчикам идеальную фигуру.

Подписчики модели отметили, что Себастьян Бир-Макклард выглядит несколько уставшим и девушке стоило бы отплатить ему за равнодушие. Большинству юзеров, новое видео Эмили Ратаковски, естественным образом, пришлось по вкусу. Некоторые предположили, что модель «перекормила» мужа своими прелестями.

«Мне очень жаль твоего парня»

«Неужели он действительно „лазит“ в своем телефоне?»

«Он даже не смотрит на тебя!»

«Идеальная девушка!»

«Он уже устал любоваться на эти „авокадо“», — отмечают русскоязычные подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски оголила грудь для съемки одежды собственного бренда.