Супруг Эмили Ратаковски совершенно не обращает внимания на ее эротические танцы
Американская модель выложила в сеть ролик, снятый около бассейна. Реакция Себастьяна вызвала бурю обсуждения среди подписчиков.
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Фото, видео: Instagram @emrata
Американская модель Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram выложила видеоролик, снятый у бассейна с лазурной водой. На кадрах 28-летняя уроженка лондонского Вестминстера эротично танцует под «латино» в бикини перед мужем — актером Себастьяном Бир-Макклардом.
«Он знает, как меня „развести“», — написала в посте Эмили Ратаковски
На видео супруг модели сидит в кресле и «залипает» в смартфоне, почти не обращая внимания на жену-красотку. В определенный момент Эмили Ратаковски поворачивается к мужу спиной и, мило улыбнувшись, демонстрирует подписчикам идеальную фигуру.
Подписчики модели отметили, что Себастьян Бир-Макклард выглядит несколько уставшим и девушке стоило бы отплатить ему за равнодушие. Большинству юзеров, новое видео Эмили Ратаковски, естественным образом, пришлось по вкусу. Некоторые предположили, что модель «перекормила» мужа своими прелестями.
«Мне очень жаль твоего парня»
«Неужели он действительно „лазит“ в своем телефоне?»
«Он даже не смотрит на тебя!»
«Идеальная девушка!»
«Он уже устал любоваться на эти „авокадо“», — отмечают русскоязычные подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски оголила грудь для съемки одежды собственного бренда.
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