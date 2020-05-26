Фермер Олег Сирота предложил Тарзану работу с «настоящими элитными телками»

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Сергей Зеленский
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Сергею Глушко продолжают поступать вакансии после его жалоб на отсутствие доходов во время самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @tarzan___official, @sirotaoleg

Фермер, сыровар из Подмосковья Олег Сирота предложил звездной чете — Сергею Глушко и Наташе Королевой — работу на своем хозяйстве. Дело в том, что стриптизер и бодибилдер Тарзан посетовал недавно на отсутствие доходов во время режима самоизоляции, в то время как пенсионеры продолжают получать выплаты от государства.

Сирота пояснил, что «Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками и проявить себя на вакансии дояра».

«Эта отличная работа на свежем воздухе поможет ему заработать на хлеб насущный, а также поддержать себя в прекрасной физической форме без всякого спортивного зала. У него появляется уникальная возможность получить естественный загар и подсушиться самым натуральным образом с лопатой и доильным аппаратом», — написал он.

При этом фермер сопроводил свой пост фотоколлажем, на котором Тарзан в праздничном костюме с бабочкой стоит посреди коровника с ведром и бидоном.

В подтверждение своего предложения как работодателя для звезд шоу-бизнеса Сирота разместил и список открытых вакансий, в том числе дояра и доярки, плотника, сварщика, электрика.

Instagram @sirotaoleg

Но нашлись и такие пока что свободные рабочие места, на которых фермер слабо представляет себе Глушко.

«Бригадир фермы (здесь не уверен, что Сергей справится, хотя он руководил коллективом из нескольких „можно сказать мужчин“ и поэтому может быть даже справится). Инженер по эксплуатации (а вот здесь нужно образование, опыт работы, знание автокада и т. д.)», — иронизирует он.

Позаботился Сирота и о певице Королевой.

«В принципе мы их с Наташей можем двоих принять, как семейную пару — работу обоим найдем. Он может, например, скотником пойти, а она телятницей», — продолжил он.

Сыровар гарантирует хорошую оплату, ведь «работа хорошая, уважаемая и очень нужная в непростое время».

«Мы все-таки кормим наших соотечественников, а не всякими непотребствами занимаемся», — подытожил он.

22 мая интернет буквально «взорвался» после жалобы Тарзана на то, что режим самоизоляции полностью лишил его доходов, и его семья испытывает финансовые трудности. Артисту пришлось закрыть единственный бизнес — собственный фитнес-зал.

Предложение Сироты для Тарзана стало не первым — ранее его пригласил на работу представитель столичного онлайн-сервиса по заказу такси.

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