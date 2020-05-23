Звезду возмущает, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам.

Тарзана позвали работать в такси после его жалобы на низкие доходы

Фото: РИА Новости / Андрей Стенин

Представитель онлайн-сервиса по заказу такси Георгий Лобушкин в своем Facebook-аккаунте отреагировал на заявление Тарзана (Сергея Глушко) о нехватке денег в период пандемии. Накануне звезда возмутился по поводу того, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам.

Лобушкин утверждает в своем посте, что его компания, которая сейчас все силы бросила на борьбу с коронавирусом, «с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации».

«Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнерами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву. Мы также поможем со скорейшим прохождением всех процедур, чтобы они, как можно скорее могли приступить к работе в такси», — написал в микроблоге представитель онлайн-сервиса.

22 мая интернет буквально «взорвался» после жалобы Тарзана на то, что режим самоизоляции полностью лишил его доходов, и его семья испытывает финансовые трудности. Артисту пришлось закрыть единственный бизнес — собственный фитнес-зал.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — сказал Сергей Глушко.

Между тем, ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева занялась в самоизоляции самогоноварением.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
71.88
0.96 78.44
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:53
Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97
5:28
Сергей Лазарев признался, что разочарован в профессии
5:06
Тарзана позвали работать в такси после его жалобы на низкие доходы
4:44
Сбои в работе спутников Земли связали с магнитной аномалией
4:21
В НАТО назвали условия для возвращения США к Договору по открытому небу
3:53
Число погибших при пожаре в больнице Зеленодольска возросло до трех

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок