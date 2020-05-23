Тарзана позвали работать в такси после его жалобы на низкие доходы

Представитель онлайн-сервиса по заказу такси Георгий Лобушкин в своем Facebook-аккаунте отреагировал на заявление Тарзана (Сергея Глушко) о нехватке денег в период пандемии. Накануне звезда возмутился по поводу того, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам.

Лобушкин утверждает в своем посте, что его компания, которая сейчас все силы бросила на борьбу с коронавирусом, «с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации».

«Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнерами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву. Мы также поможем со скорейшим прохождением всех процедур, чтобы они, как можно скорее могли приступить к работе в такси», — написал в микроблоге представитель онлайн-сервиса.

22 мая интернет буквально «взорвался» после жалобы Тарзана на то, что режим самоизоляции полностью лишил его доходов, и его семья испытывает финансовые трудности. Артисту пришлось закрыть единственный бизнес — собственный фитнес-зал.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — сказал Сергей Глушко.

Между тем, ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева занялась в самоизоляции самогоноварением.