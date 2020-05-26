Путин напомнил губернаторам, что кроме COVID-19 есть и текущие дела

Президент провел совещание по весенним паводкам и пожароопасной ситуации в регионах России. Владимир Путин потребовал на федеральном и местном уровнях оказать помощь пострадавшим,

«Чтобы выйти из этой ситуации и людей поддержать, чтобы мы за главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах. Они для очень многих людей, сотен, а иногда и тысяч людей, выходят на первый план — это естественное дело в ситуации, когда человек лишается своего жилища, или его жизнь находится в опасности», — сказал Путин.

Как доложил глава МЧС Евгений Зиничев, сейчас в 13 регионах паводком отрезаны 22 населенных пункта, подтоплены почти 500 жилых домов, 14 мостов, десять участков автомобильных дорог. Самая сложная ситуация в Коми, Архангельской и Вологодской областях. Кроме того, из-за лесных пожаров режим ЧС введен в Забайкальском крае, в Тыве, Хакасии и Иркутской области.

Отдельно Владимир Путин поговорил с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Обсудили ситуацию с коронавирусом в регионе, отметили положительную динамику. Также президент заявил, что поддерживает решение Александра Богомаза баллотироваться на новый губернаторский срок.

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