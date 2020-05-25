На какой стадии находится человечество в пандемии коронавируса?
Всемирная организация здравоохранения призывает все страны продолжать тестировать население на COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Golovniov; AP
Человечество находится в середине первой волны пандемии коронавируса, вполне возможен новый пик заболеваемости. Такой сценарий развития озвучил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
«Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания. Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается лишь относительно малым», — заявил Райан.
Специалист ВОЗ предупредил, что в любой момент могут появиться новые очаги инфицирования COVID-19.
«Мы можем получить второй пик в этой волне», — подчеркнул он, напомнив, что подобное уже случалось в 1919 году во время пандемии испанки.
Райан призвал все страны, где заболеваемость пошла на спад, осуществлять тестирование и отслеживать распространение коронавируса. Он заявил, что необходимо сделать все возможное для предотвращения второй волны.
В свою очередь, ситуация с распространением коронавируса в России в целом стабилизируется, но в то же время динамика остается неустойчивой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Глава государства подчеркнул, что российская система здравоохранения в борьбе с пандемией по-прежнему обладает надежным запасом прочности. Путин сообщил об увеличении количества тестов на коронавирус в РФ и поставил задачу продолжать расширять охват населения на ранее возможное выявления случаев инфицирования.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ежедневно регистрируемое число случаев инфицирования коронавирусом снижается, однако это не повод перестать носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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