«Русская Кардашьян» в экстремально сексуальном бикини нежится на солнышке
Анастасия Квитко вновь заставила пускать фанатов слюнки от ее снимков.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Модель и фотоблогер Анастасия Квитко, которую в сети прозвали «русская Кардашьян», не перестает демонстрировать подписчикам свои аппетитные формы. Весь Instagram модели переполнен откровенными снимками, которые будоражат фантазию фолловеров.
Анастасия выложила новое фото в свой аккаунт, чтобы вновь заставить подписчиков пускать слюнки. Модель позирует в купальнике, лежа на шезлонге и подставляя свое личико солнцу. Причем позу Анастасия выбрала очень удачную: ее грудь на первом плане.
«Наслаждаясь идеальной погодой», — подписала фото модель.
Конечно, такой снимок впечатлил фанатов, и они поспешили оставить множество восхищенных комментариев. Естественно, большинство из них посвящено формам модели.
«Серьезно, очень горяча»;
«Что за дыньки!»;
«Прекрасна, как всегда!»;
«У тебя очень красивая грудь»;
«Вкусняшка», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Русская Кардашьян» взорвала TikTok жаркими танцами под звездные треки.
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