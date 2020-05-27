«Русская Кардашьян» в экстремально сексуальном бикини нежится на солнышке

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Алиса Старжевская
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Анастасия Квитко вновь заставила пускать фанатов слюнки от ее снимков.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Модель и фотоблогер Анастасия Квитко, которую в сети прозвали «русская Кардашьян», не перестает демонстрировать подписчикам свои аппетитные формы. Весь Instagram модели переполнен откровенными снимками, которые будоражат фантазию фолловеров.

Анастасия выложила новое фото в свой аккаунт, чтобы вновь заставить подписчиков пускать слюнки. Модель позирует в купальнике, лежа на шезлонге и подставляя свое личико солнцу. Причем позу Анастасия выбрала очень удачную: ее грудь на первом плане.

«Наслаждаясь идеальной погодой», — подписала фото модель.

Instagram @anastasiya_kvitko

Конечно, такой снимок впечатлил фанатов, и они поспешили оставить множество восхищенных комментариев. Естественно, большинство из них посвящено формам модели.

«Серьезно, очень горяча»;

«Что за дыньки!»;

«Прекрасна, как всегда!»;

«У тебя очень красивая грудь»;

«Вкусняшка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Русская Кардашьян» взорвала TikTok жаркими танцами под звездные треки.

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