«Русская Кардашьян» взорвала TikTok жаркими танцами под звездные треки
Звезда продолжает двигаться по карьерной лестнице и теперь осваивает новую социальную сеть.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Insta-блогер Анастасия Квитко, известная публике как «русская Кардашьян», знает, как произвести впечатление на фанатов и при этом не «ударить в грязь лицом», как некоторые звездные коллеги.
Устав от однообразия, прелестная девушка с шикарными формами решила выйти за пределы родного Instagram и начала штурмовать новомодный TikTok. Последние две публикации звезды особо приглянулись фолловерам. В кадре — Настя исполняет зажигательные танцы в довольно откровенных нарядах, подчеркивающих прелести звезды.
«Хочешь увидеть кое-что поинтереснее? Тогда тебе сюда!» — зазывала фанатов из Instagram в свой новый профиль Квитко.
Оказалось, большая часть из них уже самостоятельно нашла любимицу в TikTok и просмотрела все ее «горячие» ролики. Так, в комментариях под видео поклонники вновь засыпали модель комплиментами, при этом уделяя особое внимание ее танцевальным способностям.
«Я думала, вы просто красивая, но вы еще и талантливая!»
«Какая умница! Девушка — мечта!»
«Ммм…какая страстная малышка!»
«Пожалуйста, не останавливайся! Ты так прекрасна в движении!» — писали изумленные фолловеры звезды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Анастасия Квитко представила поклонникам свою «двойняшку» с шикарными формами.
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