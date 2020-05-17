«Русская Кардашьян» взорвала TikTok жаркими танцами под звездные треки

Insta-блогер Анастасия Квитко, известная публике как «русская Кардашьян», знает, как произвести впечатление на фанатов и при этом не «ударить в грязь лицом», как некоторые звездные коллеги.

Устав от однообразия, прелестная девушка с шикарными формами решила выйти за пределы родного Instagram и начала штурмовать новомодный TikTok. Последние две публикации звезды особо приглянулись фолловерам. В кадре — Настя исполняет зажигательные танцы в довольно откровенных нарядах, подчеркивающих прелести звезды.

«Хочешь увидеть кое-что поинтереснее? Тогда тебе сюда!» — зазывала фанатов из Instagram в свой новый профиль Квитко.

Оказалось, большая часть из них уже самостоятельно нашла любимицу в TikTok и просмотрела все ее «горячие» ролики. Так, в комментариях под видео поклонники вновь засыпали модель комплиментами, при этом уделяя особое внимание ее танцевальным способностям.

«Я думала, вы просто красивая, но вы еще и талантливая!»

«Какая умница! Девушка — мечта!»

«Ммм…какая страстная малышка!»

«Пожалуйста, не останавливайся! Ты так прекрасна в движении!» — писали изумленные фолловеры звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Анастасия Квитко представила поклонникам свою «двойняшку» с шикарными формами.