Какие нарушения ПДД увеличат стоимость ОСАГО?

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Алина Потёмкина
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Страховщики разъяснили, за что водителям будут начислять штрафные баллы при расчете полиса.

Какие нарушения ПДД увеличат стоимость ОСАГО?

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

В Российском союзе автостраховщиков рассказали, нарушение каких правил дорожного движения может повлиять на увеличение стоимости ОСАГО. Об этом рассказал глава организации Игорь Юргенс, пишет РИА Новости.

Наиболее крупными нарушениями, по его словам, будут считаться вождение в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования на алкоголь, а также попытка скрыться с места аварии. Также будут учитываться неоднократный проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречку и превышение скорости больше 60 километров в час.

«А значит, у автовладельцев появится дополнительный экономический стимул не нарушать ПДД: ведь для аккуратных водителей полис ОСАГО будет стоить заметно дешевле», — подчеркнул Юргенс.

Закон об индивидуализации выплат ОСАГО накануне подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь страховщики будут учитывать личностные характеристики каждого водителя, и исходя их них рассчитывать ему тариф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полис ОСАГО временно можно будет получить без техосмотра.

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