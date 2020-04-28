Полис ОСАГО временно можно будет получить без техосмотра

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина обратилась к депутатам Госдумы с просьбой закрепить на законодательном уровне временную возможность оформлять договоры ОСАГО при отсутствии у автовладельцев диагностических карт, сообщает Интерфакс.

Предоставить информацию о прохождении техобслуживания автомобилисты смогут после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Обращение прозвучало во время совещания по вопросам банковской деятельности в Госдуме. По словам главы ЦБ РФ, регулятор уже направил соответствующие рекомендации страховым компаниям на время действия ограничительных мер по передвижению в стране.

«Но, конечно, нужны изменения на уровне законодательства», — заявила Набиуллина.

Предоставить подтверждение пройденного техосмотра водители смогут через месяц с момента продления полиса ОСАГО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк не собирается вводить мораторий на вклады россиян.