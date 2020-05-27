«Я устала от борьбы»: Самбурская заявила, что мужчины на ней отыгрываются

Актриса и певица Настасья Самбурская привлекла к себе внимание женской аудитории в Instagram новым постом-откровением. Артиста опубликовала текст, в котором пожаловалась на низость окружающих ее мужчин. По словам звезды, ей все время приходится бороться с трудностями, которые те создают ей в желании самоутвердиться за ее счет.

«У меня нет „большого“, сильного „дяди“, который может меня отгородить от всего плохого в этом мире, обеспечить счастливую, сытую жизнь, чтобы мне можно было только сумочки выкладывать каждый день новые в Instagram. Мне приходится с большим трудом добиваться своих целей. Но, к сожалению, меня окружают мужчины, которые с радостью на мне отыгрываются за все свои неудачи и комплексы», — пожаловалась Самбурская.

Instagram @samburskaya

Автор поста добавила, что переживать подобное снова и снова ей обидно и тяжело. При всей активности артистки ей хочется спокойствия и заботы. Настасья желает без нервов заниматься любимым делом, а не лезть, как она выразилась, в бой с мечом наперевес.

«Мне хочется спокойствия, и чем больше я его пытаюсь обрести, тем более жесткие условия мне создают, чтобы этого в моей жизни никогда не произошло. Я устала от борьбы. Неужели этим „мужчинам“, которые самоутверждаются за счет женщины, самим от себя не противно?» — возмутилась актриса.

В комментариях ее поддержала коллега Наталья Рудова.

«Вот именно потому, что нет сильного „дяди“, слабые мужики в работе на тебе и отыгрываются», — заметила она.

Поклонницы Самбурской также встали на сторону любимицы, но мнения относительно мужчин у них разделились. Часть из них полагает, что представителей сильного пола пугают самодостаточные женщины. Другие, напротив, уверены, что твердо стоящие на ногах кавалеры ищут себе дам под стать. Единого совета, что делать Настасье, подписчики дать не смогли.

«У мужчин нутро коробит, когда они сталкиваются с сильной женщиной. Это же по самооценке удар»;

«Ваш мужчина где-то рядом! Сильные мужчины хотят с собой видеть сильную женщину!»

«Настя, ты самая настоящая милая девочка, найдешь еще своего настоящего мужчину!» — ответили автору поста.

Там же, в комментариях фанаты посчитали, что этот срыв артистки спровоцировал Виктор Дробыш. Неделю назад стало известно, что Самбурская подала в суд на продюсера. Певица осталась недовольна сотрудничеством. Она потребовала расторгнуть договор с его «Национальной музыкальной корпорацией» и вернуть ей все песни без компенсации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настасья Самбурская призналась в «раздвоении личности».