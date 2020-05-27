Матвиенко и Беглов возложили цветы к Медному всаднику в честь Дня Петербурга
В торжественной церемонии вместе с председателем Совета Федерации и губернатором Северной столицы также приняли участие члены правительства города, депутаты ЗакСа, военное командование и почетные горожане.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Петербург сегодня отмечает свой 317-й день рождения. Праздник в Северной столице традиционно начинается на Сенатской площади с торжественной церемонией возложения цветов к Медному всаднику.
Отдать дань памяти основателю города на Неве — Петру I пришли губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В мероприятии также приняли участие члены правительства города, депутаты Заксобрания, представители командования Западного военного округа и почетные горожане.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что губернатор Петербурга запустил флешмоб с поздравлениями ко дню города.
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