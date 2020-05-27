Матвиенко и Беглов возложили цветы к Медному всаднику в честь Дня Петербурга

Петербург сегодня отмечает свой 317-й день рождения. Праздник в Северной столице традиционно начинается на Сенатской площади с торжественной церемонией возложения цветов к Медному всаднику.

Отдать дань памяти основателю города на Неве — Петру I пришли губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В мероприятии также приняли участие члены правительства города, депутаты Заксобрания, представители командования Западного военного округа и почетные горожане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что губернатор Петербурга запустил флешмоб с поздравлениями ко дню города.