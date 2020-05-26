Видео: Губернатор Петербурга запустил флешмоб с поздравлениями ко дню города

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Ниса Мурзанаева
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27 мая Северная столица будет праздновать 317 лет со дня основания города.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; ВКонтакте @a_beglov

В преддверии дня города губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запустил в сети флешмоб с видеопоздравлениями.

В своем обращении градоначальник отметил, что в этом году торжество пришлось на самый разгар пандемии коронавируса. Однако Александр Беглов подчеркнул — это не повод «отказываться от праздника, от наших признаний в любви Санкт-Петербургу».

Губернатор города в своем поздравительном ролике прочитал стихотворение поэта Александра Прокофьева «Ленинграду». Глава Северной столицы призвал горожан вслед за ним публиковать в соцсетях свои «видео-открытки». Теплые слова в адрес «именинника» нужно сопровождать хэштегом #Петербургу317. Лучшие выступления будут размещены в аккаунте Беглова 27 мая.

21 мая стало известно, что день города в Санкт-Петербурге впервые в истории пройдет в онлайн-формате. В Смольном заявили, что в честь торжества подготовлено 140 праздничных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru опубликовал расписание праздничных мероприятий на день города в Санкт-Петербурге.

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