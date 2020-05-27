Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ изъяли у подпольных оружейников «Винторезы» и новейшие автоматы АК-12. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, масштабная спецоперация проводилась в Москве и еще девяти регионах России.

«Пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртской Республики, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

Силовики накрыли 13 подпольных мастерских, которые были оснащены специальным оборудованием для модернизации оружия. Было изъято 188 единиц различных огнестрельных экземпляров, в числе которых пулеметы, несколько модификаций автоматов Калашникова, винтовки, карабины, пистолеты, а также гранатометы.

Кроме того, ФСБ обнаружены 20 килограммов взрывчатки, 35 гранат, более 16 тысяч патронов и комплектующих.

В настоящее время оперативные мероприятия продолжаются.

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