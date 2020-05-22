Национальный антитеррористический комитет заявил о нейтрализации шестерых бандитов, которые намеревались совершить теракты в России. Операция спецслужб проходился в Хасавюртовском районе республики Дагестан.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности была получена информация о нахождении в лесном массиве, расположенном к северу от поселка Гоксув, группы вооруженных бандитов численностью шесть человек, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности», — говорится в сообщении ведомства.

Во время задержания боевики оказали вооруженное сопротивление с применением автоматов и гранат и были уничтожены ответным огнем. На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы к нему. Один сотрудник спецназа получил ранение. Среди гражданских пострадавших нет.

«По имеющимся данным нейтрализованные бандиты были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ*, координировали свои действия с ее эмиссаром и планировали совершить серию преступлений террористической направленности — нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности», — заявили в НАК

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в районе продолжаются.