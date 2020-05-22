Антитеррористическая операция проводилась в Хасавюртовском районе республики.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: НАК

Национальный антитеррористический комитет заявил о нейтрализации шестерых бандитов, которые намеревались совершить теракты в России. Операция спецслужб проходился в Хасавюртовском районе республики Дагестан.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности была получена информация о нахождении в лесном массиве, расположенном к северу от поселка Гоксув, группы вооруженных бандитов численностью шесть человек, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности», — говорится в сообщении ведомства.

Во время задержания боевики оказали вооруженное сопротивление с применением автоматов и гранат и были уничтожены ответным огнем. На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы к нему. Один сотрудник спецназа получил ранение. Среди гражданских пострадавших нет.

«По имеющимся данным нейтрализованные бандиты были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ*, координировали свои действия с ее эмиссаром и планировали совершить серию преступлений террористической направленности — нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности», — заявили в НАК

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в районе продолжаются.

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
71.88
0.96 78.44
0.64
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Последние новости

17:50
ТОП-7 имен обладатели которых считаются самыми умными людьми
17:48
В Петербурге ищут добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса
17:44
Трансляции онлайн-фестиваля VK Fest 2020 набрали 280 миллионов просмотров
17:35
В Дагестане ответным огнем нейтрализованы шестеро бандитов — НАК
17:23
Легковой автомобиль влетел в автобус на востоке Москвы
17:12
Путин о показателях смертности от COVID в Европе: «Что там в горах происходит?»

Сейчас читают

Жорин раскрыл обман Иванова и предложил «объявить бойкот» его фейковым новостям
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок