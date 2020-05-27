Прямая трансляция праздничного салюта в честь дня города в Петербурге

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Ниса Мурзанаева
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Три десятка холостых залпов без фейерверка прогремят в небе над Северной столицей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia

В День города петербуржцев ждет праздничный салют. Расчеты двенадцати 85-миллимитровых пушек Д-44, расположенные у Петропавловской крепости, произведут 30 холостых артиллерийских залпов.

«По традиции каждый залп будет поименован и посвящен выдающимся жителям города, важнейшим историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев», — ранее сообщил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

К сожалению, красочного шоу с фейерверками в этот праздничный день не будет «в силу эпидемиологической обстановки». Об этом сообщили в комитете культуры Северной столицы.

Петербург сегодня отмечает 317 лет со дня своего основания. Многие праздничные мероприятия проводятся онлайн. Увидеть их сможет каждый житель планеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что граффити с Бродским вернулось на улицу Санкт-Петербурга в виде проекции.

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