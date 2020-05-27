Гаффити с Бродским вернулось на улицу Пестеля в виде проекции

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В день юбилея портрет нобелевского лауреата появился на стене напротив музея-квартиры поэта. Но прожило совсем недолго.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге граффити Иосифа Бродского, который был закрашен 25 мая вернулся на стену на улице Пестеля. Правда теперь в виде проекции. Один из поклонников творчества поэта с помощью смарфона воспроизвел фото уничтоженной фрески. Кроме этого он устроил для виртуального Бродского прогулку по городу, прокатив видео-портрет по улицам Петербурга.

Напомним, портрет литератора был написан 24 мая на стене напротив дома, где жил поэт. Сейчас там квартир-музей. Но продержалось граффити не долго. Уже на следующее утро его замазали краской. распоряжение дал завхоз школы, на стене которой и появилось изображение.

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