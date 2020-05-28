Приоткрыла завесу личной жизни: Лобода выпустила клип на песню «Мой»

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Алиса Старжевская
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Видеоролик состоит из нарезки фрагментов, снятых во время путешествий певицы по миру с детьми и гастролей.

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода опубликовала клип на песню «Мой»,  состоящий из архивных кадров.

«Вчера состоялась премьера видео на песню #мой. Ты успел его посмотреть?», — написала певица.

Пятиминутный ролик представляет вниманию подписчиков нарезку из фрагментов, снятых во время путешествий певицы по миру с детьми и гастролей.

В клип также попали трогательные семейные видеофрагменты, сделанные во время второй беременности звезды. Певица показала, как ее старшая дочь — девятилетняя Ева, идет с мамой на УЗИ, а на других кадрах Светлана Лобода терпит схватки в больничной палате.

Певица поинтересовалась мнением подписчиков по поводу нового клипа и спросила, какие они испытывали ощущения.

Instagram @lobodaofficial

Фанаты Лободы отметили, что видеоролик получился очень трогательным и нежным, а также добавили, что клип задел их до глубины души.

«Очень нежное и глубокое видео. Света, ты как всегда бесподобна»;

«Искра, буря, безумие!!! Любовь с первой ноты и взгляда! Лучшая!!!!!»;

«Трогательные моменты с детьми, где вы такая домашняя. Атмосферный очень получился клип»

«Очень теплый и искренний!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода рассказала правду о пластических операциях.

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