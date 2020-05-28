Приоткрыла завесу личной жизни: Лобода выпустила клип на песню «Мой»
Видеоролик состоит из нарезки фрагментов, снятых во время путешествий певицы по миру с детьми и гастролей.
Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Певица Светлана Лобода опубликовала клип на песню «Мой», состоящий из архивных кадров.
«Вчера состоялась премьера видео на песню #мой. Ты успел его посмотреть?», — написала певица.
Пятиминутный ролик представляет вниманию подписчиков нарезку из фрагментов, снятых во время путешествий певицы по миру с детьми и гастролей.
В клип также попали трогательные семейные видеофрагменты, сделанные во время второй беременности звезды. Певица показала, как ее старшая дочь — девятилетняя Ева, идет с мамой на УЗИ, а на других кадрах Светлана Лобода терпит схватки в больничной палате.
Певица поинтересовалась мнением подписчиков по поводу нового клипа и спросила, какие они испытывали ощущения.
Фанаты Лободы отметили, что видеоролик получился очень трогательным и нежным, а также добавили, что клип задел их до глубины души.
«Очень нежное и глубокое видео. Света, ты как всегда бесподобна»;
«Искра, буря, безумие!!! Любовь с первой ноты и взгляда! Лучшая!!!!!»;
«Трогательные моменты с детьми, где вы такая домашняя. Атмосферный очень получился клип»
«Очень теплый и искренний!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода рассказала правду о пластических операциях.
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