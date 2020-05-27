Календарь с Гитлером и Менгелем издали в Чехии и вызвали международный скандал

Календарь с портретами фюрера Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и доктора Йозефа Менгеле выпустило чешское издательство «Наше Войско». Об этом пишет The Telegraph.

Предприниматели опубликовали электронную версию этого календаря на 2021 год для продажи на своем сайте. Стоимость изделия составляет около полутора тысяч рублей. Директор издательства Эмерих Дртина заявил, что он вовсе не хотел продвигать идеологию нацизма.

«Этически календарь был на грани, но я здесь ничего не рекламирую. Все сделано ради выгоды», — сказал бизнесмен.

@PolicieCZ:

«NEBYLO prokázáno, že pohnutkou či motivem pro vydání morálně diskutabilních potisků na hrnky a trička, bylo cokoliv jiného než zisk v rámci ekonomické činnosti»



Nyní «Kalendář osobností třetí říše»



Emerich Drtina NAŠE VOJSKO

Uráží 6 milionů obětí.

Také mnohé z nás. pic.twitter.com/lAhy8IxVFi — Jan Neubauer (@neubJan) May 25, 2020

Публикация календаря вызвала бурное негодование общественности. Активисты обвинили чешское издательство в пропаганде движений, выступающих за подавление прав и свобод человека. Посол Израиля в Чехии Ян Хамачек заявил, что считает календарь аморальным и безвкусным.

Чешские правоохранительные органы расторгли договор аренды склада с «Нашим Войском». Известно, что издательство ранее уже было замешано в подобных провокациях. За несколько лет до этого бизнесмены продавали кружки с изображениями Адольфа Гитлера.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчины попытались отправить снимки Адольфа Гитлера и Андрея Власова организаторам акции «Бессмертный полк».