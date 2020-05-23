Накануне Дня Победы эти мужчины попытались отправить снимки Адольфа Гитлера и Андрея Власова организаторам акции «Бессмертный полк».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, СК РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении двух жителей Казани и Перми. Речь идет об отправленных фото нацистских лидеров и предателей Родины на сайт «Бессмертный полк онлайн» во время проведения всероссийской акции, посвященной Дню Победы. Об этом говорится на официальном сайте СКР.

По версии следствия, житель столицы Татарстана Мухаммед Эль-Айюби разместил фото нацистского лидера Адольфа Гитлера на сайте «Банк памяти» для онлайн-трансляции этого изображения.

Вторым фигурантом дела стал пермяк Даниил Шестаков, который также разместил на этом портале снимок изменника Родины Андрея Власова. По данным правоохранителей, молодой человек ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности за угрозу убийством.

Следователи продолжают изучать обстоятельства произошедшего и устанавливать всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента. Статья о реабилитации нацизма предусматривает до трех лет лишения свободы.

Еще один подозреваемый по делу о реабилитации нацизма — Андрей Шабанов из Самары, разместивший фотографию Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк», назвал свою выходку «стебом», но категорически не согласен с предъявленной ему статьей.

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