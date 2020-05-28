Уехавший от семьи Тарасов рассказал, по чему скучает больше всего

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал в Instagram, что сейчас находится в Казани. Проживая вдали от семьи, он вспоминает домашние вечера и времяпровождение со своей супругой Анастасией Костенко. Полузащитник скучает по своим родным и с теплотой думает о том, какими кулинарными шедеврами его удивляла избранница.

«Сейчас я нахожусь вдали от семьи — я в Казани. Часто вспоминаю, как классно мы проводили вечера дома и много готовили вместе с женой на самоизоляции (у меня карантин вообще получился долгим — все из-за травмы). Признаюсь честно, я очень скучаю по кулинарным находкам Насти! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред)» — признался футболист.

Свой пост Тарасов сопроводил нежным снимком с Костенко на любимой кухне.

Instagram @tarasov23

Фанаты отметили, что Дмитрий с Анастасией - красивая пара, и пожелали счастья их семье.

«Какие оба славные!»;

«Как он смотрит на жену, с каким восхищением и любовью!»;

«Какой классный семейный кадр»;

«Красивая пара. Счастья вам», — написали пользователи.

Сейчас Дмитрий Тарасов находится в режиме в Казани, где тренируется в составе команды «Рубин». Когда футболист вернется к своей семье, он пока не рассказал

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарасов раскрыл истинную причину развода с Бузовой и отношение к ее новому жениху.