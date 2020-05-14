Тарасов раскрыл истинную причину развода с Бузовой и отношение к ее новому жениху

Футболист Дмитрий Тарасов назвал основой причиной развода с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой ее нежелание иметь детей. Также он выразил отношение к ее новому жениху — блогеру Давиду Манукяну (DAVA). Обо всем этом спортсмен сообщил в первом откровенном интервью после расставания с Ольгой, которое дал YouTube-каналу «Алена, блин».

«Я сказал Оле: „Как насчет детей?“ Она ответила: „Да ты что, дети — это супер, конечно. Но у меня есть условие: я хочу свадьбу“. А я только оттуда. Сколько прошло с развода, месяцев пять? Говорю: „Ну давай просто распишемся, тихо, улетим куда-нибудь отдыхать, не люблю я этих пышных свадеб“. Спустя столько времени я понимаю, что это были первые звоночки», — рассказал Тарасов.

По его словам, Бузова согласилась подписать брачный контракт. В рамках него все, что покупал футболист, оставалось ему, а совместно приобретенное имущество делилось пополам. Пункта про детей в соглашении не было. После свадьбы Ольга все свободное время посвящала работе.

«У нас никак не получалось (зачать — Прим. ред.) год, два. Я говорю: „Давай сходим, проверимся“. Она же меня обвиняла, что я не могу иметь детей. Мне сказали, что я абсолютно здоров, ни о каком бесплодии речи не могло быть. У нее были мелкие проблемы какие-то, но мы их решали — операции, гормоны. Опять не получается. Тогда я начал подозревать, что она просто не хочет — неважно, не готова или от меня не хочет», — поделился Дмитрий.

С новым избранником певицы футболист не знаком. Однако он рад, что Бузова счастлива с Манукяном. Также он сообщил, почему только сейчас решил рассказать подробности отношений с Ольгой.

«Его я лично не знаю, не могу судить, мне не до этого. Но я вижу Олю, вижу, что она счастливая — дай бог здоровья. Я решил рассказать все, потому что вижу, когда говорят неправду. Если сказали „А“, говорите „Б“, все, как было», — отметил Тарасов.

Как напоминает «Экономика сегодня», Ольга Бузова не так давно рассказала, что «сходила с ума» после развода с футболистом. Она объявила, что резко сменила стиль и всерьез рассматривала возможность увеличения груди. По ее словам, Тарасов во время совместной жизни неоднократно указывал ей на «недостатки» фигуры певицы. Бузова связывает операцию, которая едва не состоялась, именно с этим.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова были женаты чуть больше четырех лет: с июня 2012-го по декабрь 2016 года. Спустя два года после развода футболист женился на модели Анастасии Костенко: в браке родились дочери Милана и Ева. От первого брака с Оксаной Пономаренко (2008–2012 годы) у него также есть 11-летняя дочь Ангелина.

Как сообщал 5-tv.ru, Ольга Бузова после развода с Тарасовым не была замужем, детей у нее нет. Зато сейчас певица встречается с блогером DAVA — он сделал в честь нее татуировку.