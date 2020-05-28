Одиночество или женская сила? Решетова заигрывает со своим отражением в зеркале

Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова придумала, как скрасить дни в одиночестве в режиме самоизоляции. Девушка нашла себе отличную подругу — собственное отражение в зеркале. Анастасия выложила в свой профиль в Instagram видео, на котором она в нежно-розовом платье в цветочек чокается сама с собой и при этом кокетливо подмигивает своему отражению.

«Отчаянная домохозяйка», — написала светская львица, вероятно, намекая на известный американский сериал, в котором женщины со смелостью и юмором справляются со всеми возникшими трудностями.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Фанаты отметили, что Анастасия Решетова подала отличную идею, как скрасить вечер, а также отметили, что модель отлично выглядит.

«Так, надо повторить, классная идея»;

«Как не выпить с такой красоткой»;

«Прям барышня такая»;

«Какое нежное платье», — написали пользователи.

Некоторые из фолловеров начали предполагать, что именно налито в бокале у модели.

«У вас там сок?»;

«Это коооола?»

«Настя, подскажите, что за вино. Какой сорт?» — поинтересовались подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад во время анорексии.