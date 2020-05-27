«Людям не нужно оружие»: Пожаловавшийся на безденежье Тарзан ответил на критику

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, ответил на критику в сети. После того, как звезда пожаловался на безденежье артистов в период самоизоляции, фанаты не смогли сдержать возмущение. Вместе с тем его пост вызвал резонанс и в среде шоу-бизнеса.

Однако больше всего Тарзана задели негативные материалы, появившиеся о нем в прессе. Он высказал свое негодование в в Instagram и пообещал, что больше не будет отвечать журналистам.

«Я раньше боялся ядерной войны, так как она угрожает истребить человечество, но теперь понял, что людям не нужно оружие…они голыми руками перебьют друг друга…перегрызут друг другу глотки…и поводом будет „добрая статья“ какого-нибудь журналиста. Меня не слышите. Бог с вами. Но общение с сущностями, именуемыми себя журналистами, я прекращаю. Больше ни слова (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)», — написал бодибилдер.

Instagram @tarzan___official

Подписчики поддержали Сергея Глушко и посоветовали ему не обращать внимание на сплетни.

«Сергей, они завидуют вам, эти букашки, таракашки. Тьфу на них»;

«Серега, плюнь на них. Все нормальные люди уже знают какой ты и что думаешь. И все знают про желтую прессу. Тетка просто за счет тебя пиарится. Не вешай нос! Ты настоящий и классный мужик!!!»;

«Сережа! Не парься! Все адекватные люди тебя понимают, а на неадекватов не стоит переводить свои нервы!» — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фермер Олег Сирота предложил Тарзану работу с «настоящими элитными телками».