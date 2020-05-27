Кофе VS физкультура: что же на самом деле бодрит человека?

|
Сергей Зеленский
24

Большинство людей борется с сонливостью по утрам и после обеда.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher, Tobias Hase, kati, Tobias Hase, Kroener, U., face to face

Большинство людей на планете время от времени борются с сонливостью с утра, либо после обеденной трапезы. Как известно, самые популярные способы привести себя в тонус — это кофе или спорт. Группа канадских ученых решила взвесить все «за» и «против» этих методов, пишет издание medicalxpress.

Заманчивый кофе

Этот стимулятор активности нежелателен для беременных и недозволителен для детей. Кроме того, есть категория взрослого населения, хронические болезни которых этот напиток только усугубляет. Кофе в силу своих качеств способен провоцировать бессонницу, симптомы тревоги, тремор в мышцах.

Не всеми любимая физкультура

Общеизвестно, что физическая нагрузка бодрит человека. Суть заключается в аэробном эффекте, то есть при упражнениях с относительно низкой интенсивностью кислород является основным источником энергии для поддержания мышц. Это может быть бег, плавание и просто зарядка.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого предложили молодым здоровым людям совершать быструю 20-минутную пробежку на беговой дорожке вместо того, чтобы неспешно наслаждаться кофе. В итоге выяснилось, что нагрузка от упражнений умеренной интенсивности была по существу эквивалентна дозе кофеина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про полезную для желудка и фигуры диету.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
71.06
-0.08 77.91
0.12
Под каким знаком зодиака рождаются миллиардеры?

Последние новости

0:11
Уехавший от семьи Тарасов рассказал, по чему скучает больше всего
0:01
«Мужественные и смелые»: Путин поздравил пограничников с праздником
23:50
«Людям не нужно оружие»: Пожаловавшийся на безденежье Тарзан ответил на критику
23:36
ТОП-5 способов моментально снять стресс в период самоизоляции
23:19
Первый с 2011 года пилотируемый космический полет с территории США отложен
23:15
Как определить человека с сильной энергетикой? — ТОП-6 признаков

Сейчас читают

Под каким знаком зодиака рождаются миллиардеры?
ТОП-3 самых порочных знака зодиака по гороскопу
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок