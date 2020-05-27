Кофе VS физкультура: что же на самом деле бодрит человека?
Большинство людей борется с сонливостью по утрам и после обеда.
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Большинство людей на планете время от времени борются с сонливостью с утра, либо после обеденной трапезы. Как известно, самые популярные способы привести себя в тонус — это кофе или спорт. Группа канадских ученых решила взвесить все «за» и «против» этих методов, пишет издание medicalxpress.
Заманчивый кофе
Этот стимулятор активности нежелателен для беременных и недозволителен для детей. Кроме того, есть категория взрослого населения, хронические болезни которых этот напиток только усугубляет. Кофе в силу своих качеств способен провоцировать бессонницу, симптомы тревоги, тремор в мышцах.
Не всеми любимая физкультура
Общеизвестно, что физическая нагрузка бодрит человека. Суть заключается в аэробном эффекте, то есть при упражнениях с относительно низкой интенсивностью кислород является основным источником энергии для поддержания мышц. Это может быть бег, плавание и просто зарядка.
Специалисты провели эксперимент, в ходе которого предложили молодым здоровым людям совершать быструю 20-минутную пробежку на беговой дорожке вместо того, чтобы неспешно наслаждаться кофе. В итоге выяснилось, что нагрузка от упражнений умеренной интенсивности была по существу эквивалентна дозе кофеина.
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