Кофе VS физкультура: что же на самом деле бодрит человека?

Большинство людей на планете время от времени борются с сонливостью с утра, либо после обеденной трапезы. Как известно, самые популярные способы привести себя в тонус — это кофе или спорт. Группа канадских ученых решила взвесить все «за» и «против» этих методов, пишет издание medicalxpress.

Заманчивый кофе

Этот стимулятор активности нежелателен для беременных и недозволителен для детей. Кроме того, есть категория взрослого населения, хронические болезни которых этот напиток только усугубляет. Кофе в силу своих качеств способен провоцировать бессонницу, симптомы тревоги, тремор в мышцах.

Не всеми любимая физкультура

Общеизвестно, что физическая нагрузка бодрит человека. Суть заключается в аэробном эффекте, то есть при упражнениях с относительно низкой интенсивностью кислород является основным источником энергии для поддержания мышц. Это может быть бег, плавание и просто зарядка.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого предложили молодым здоровым людям совершать быструю 20-минутную пробежку на беговой дорожке вместо того, чтобы неспешно наслаждаться кофе. В итоге выяснилось, что нагрузка от упражнений умеренной интенсивности была по существу эквивалентна дозе кофеина.

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