Первый с 2011 года пилотируемый космический полет с территории США отложен

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 38

Решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий.

Первый с 2011 года пилотируемый космический полет с территории США отложен

Фото: YouTube / SpaceX

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС отложили из-за неблагоприятных метеорологических условий в районе космодрома. Решение было принято за несколько минут до планировавшегося старта после объявления штормового предупреждения.

Новая попытка запуска состоится 30 мая в 03:22 по времени Восточного побережья США (10:22 по московскому времени). На орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Стыковка с Международной космической станцией намечена на 31 мая.

Ранее планировалось, что корабль Crew Dragon частной американской компании SpaceX  отправится с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида к МКС уже сегодня в 23:33 по московскому времени Астронавты НАСА Даглас Херли и Роберт Бенкен уже готовились к космическому полету.

Однако накануне полета ВС США сообщили, что прогноз неблагоприятной для испытательного пилотируемого полета Crew Dragon погоды ухудшился и составляет 50% вероятности отмены старта по погодным условиям.

«Главное опасение для запуска представляет пролет через зону осадков, дождевые-кучевые облака, а также кучевые облака», — сообщили военные.

Издание Space Flight Now в то же время отметило, что угрозу запуску также представляет тропический шторм Берта, сформировавшийся у побережья Южной Каролины к северу от Флориды. Сейчас в американском округе Бревард (штат Флорида), на территории которого расположен космодром на мысе Канаверал, объявлено штормовое предупреждение 

Ранее 5-tv.ru писал, что запущенный на «Ракете Победы» космический грузовик пристыковался к МКС. Корабль «Прогресс МС-14» доставил на космическую станцию более двух тонн грузов.

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